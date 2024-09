Plus Bitburg FC Cosmos gibt in Unterzahl Führung in Bitburg aus der Hand – Koblenzer spielen 1:1 Von Matthias Schlenger Es fehlte nicht viel zum nächsten Sieg für Fußball-Rheinlandligist FC Cosmos Koblenz. Am Ende sprang trotz zweier später Dämpfer immerhin noch ein Zähler beim 1:1 beim FC Bitburg heraus. Lesezeit: 1 Minute

Tony Djim brachte die „Cosmonauten“ in Führung, als ein Angriff über die rechte Seite lief und der Belgier im Zentrum zuschlug (26.). Weitere Chancen der Gäste in der Folgezeit blieben ungenutzt, was sich als Pferdefuß herausstellen sollte. Zumal die Schlussphase in Unterzahl zu bestreiten war. Nenad Jasarevic hatte Rot wegen groben ...