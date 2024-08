Plus Koblenz

FC Cosmos: Fünftes Spiel, fünfter Platz – Kasal-Elf in Hilgert gegen Wissen

Den Pokal eingerechnet, bestreitet Fußball-Rheinlandligist FC Cosmos Koblenz am Sonntag sein fünftes Saisonspiel – und zum fünften Mal an verschiedener Stätte. So wird das „Heimspiel“ gegen den VfB Wissen (Anstoß 15 Uhr) auf dem Hybridrasenplatz in Hilgert stattfinden.