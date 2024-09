Englische Woche: Nach den guten Ansätzen gegen Andernach will Westerburg in Wissen seine Chancen nutzen

Anzeige

Musste sich die Mannschaft von Trainer Oliver Meuer am Samstag noch im Heimspiel der SG 99 Andernach mit 0:2 geschlagen geben, hat sie am Mittwochabend (19.30 Uhr) die Chance, es im Westerwald/Sieg-Duell beim VfB Wissen besser zu machen, ehe am Samstag (15 Uhr) der FC Bitburg in Westerburg antritt.

„Wissen ist bekannt für seine Heimstärke“, schaut SG-Coach Meuer von Spiel zu Spiel und hat daher zunächst die Partie gegen den von Dirk Spornhauer trainierten VfB im Blick. „Das ist eine sehr kompakte Mannschaft mit exzellenten Offensivspielern. Wir müssen an unsere Leistung vom Samstag anknüpfen, um dort etwas mitzunehmen“, macht Meuer deutlich, dass gegen Andernach viel Gutes zu sehen war. Man müsse aber die Torchancen besser nutzen, appelliert Westerburgs Trainer. ros