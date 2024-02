Plus Niederroßbach Elfmeter bringt Niederroßbach um einen Punkt: FC unterliegt Wittlich unglücklich und beklagt nächsten Ausfall Auch im zweiten Anlauf nach der Winterpause blieb der erhoffte Befreiungsschlag beim FC HWW Niederroßbach im Tabellenkeller der Rheinlandliga aus: Bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den SV RW Wittlich konnte die Abwehr zwar erneut überzeugen, vorne hingegen klemmt es vor allem nach dem Winterabgang von Robin Moosakhani gewaltig. Von Rolf Schulze

Trainer Metin Kilic hatte durch die Nominierung seiner Führungsspieler Alexander Haller und Keigo Matsuda in den Angriff bewusst das Risiko erhöht. Was fehlte, waren brauchbare Pässe in die Tiefe. Zunächst hatte der Aufsteiger aus Wittlich das Heft in die Hand genommen. Bei viel Ballbesitz kam der bisherige Tabellenachte aber zu keinen ...