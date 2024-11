Plus Höhr-Grenzhausen

Elfer in der Nachspielzeit bringt Cosmos einen Punkt – ABC-Trainer fühlt sich betrogen

Von Helmut Rosbach

i Artistische Einlage: ABC-Torwart David Weidner (links) klärt per Fußabwehr vor Ayman Ed-Daoudi. Foto: Wolfgang Heil

In einer Partie, die vor allem in der Schlussphase an Spannung und Hektik kaum zu überbieten war, trennten sich die Rheinlandligisten FC Cosmos Koblenz und Ahrweiler BC mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Vor allem Schiedsrichter Mario Schmidt hatte in den letzten Minuten sowie in der Nachspielzeit mehr zu tun, als ihm lieb sein konnte.