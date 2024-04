Plus Nentershausen

Eisbachtals Personalplanungen schreiten voran: Mindestens zwölf Spieler aus aktuellem Kader bleiben

Von Andreas Egenolf

i Sie wollen auch in der kommenden Saison weiterhin im Eisbachtaler Trikot jubeln (von rechts): Dauerbrenner Lukas Reitz, der bereits in seiner zwölfte Saison für die erste Mannschaft der Eisbären geht, sowie Tommy Brühl und Devran Erol. Foto: Andreas Egenolf

In welcher Liga der Fußball-Rheinlandligist Eisbachtaler Sportfreunde in der kommenden Spielzeit antreten wird, ist derzeit noch völlig offen. Als Tabellenzweiter haben die Eisbären weiterhin Chancen, ab Sommer in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu spielen. Fest steht bereits jetzt: Mindestens zwölf Spieler des aktuellen Rheinlandliga-Kaders werden – ligaunabhängig – in der Saison 2024/2025 weiter das Trikot des Westerwälder Traditionsvereins tragen.