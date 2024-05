Plus Nentershausen

Eisbachtaler Planungen für die Oberliga: Ein Trio verlässt den Aufsteiger, dafür sind zwei weitere Zugänge fix

Von Andreas Egenolf

i Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer (links) und der Sportliche Leiter Patrick Reifenscheidt (rechts) freuen sich darüber, dass Maximilian Janz (2. von links) und Lirim Orani (2. von rechts) ab Sommer die Oberliga-Mannschaft verstärken. Foto: Andreas Egenolf/Spfr Eisbachtal

Als Rheinlandmeister kehren die Eisbachtaler Sportfreunde in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zurück. Wie der Verein jetzt mitteilt, werden gleich drei Spieler nicht mehr mit dabei sein, wenn die Eisbären voraussichtlich am 3. August ihre erste Partie in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse bestreiten. Gleichzeitig gibt es auch Neuigkeiten in Sachen Zugänge bei den Westerwäldern.