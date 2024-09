Plus Westerburg „Einer von 17 dicken Brocken“: Für Westerburg-Coach Oliver Meuer sind Fehler gegen Andernach tabu Von Marco Rosbach i Gegen den TuS Kirchberg hatten die Westerburger (von links Louis Klöckner, Tim Buchmann, Johannes Derscheid, Lars Hendrik Jung, Tobias Schnabel und Albert Kudrenko) allen Grund zu jubeln. Ob das gegen Andernach auch wieder der Fall ist? Foto: Horst Wengenroth Es klingt jede Menge Anerkennung durch, wenn Oliver Meuer über den nächsten Gegner spricht. „Das ist ein typischer Rheinlandligist, sie machen viele Sachen richtig“, sagt der Trainer der SG Westerburg/Gemünden/ Willmenrod über die SG 99 Andernach, die am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger gastiert. Lesezeit: 2 Minuten

Was Meuer andeutet, belegen die Zahlen: In ihren fünf Punktspielen haben die Gäste den Platz dreimal als Sieger verlassen, zweimal gab es ein Remis. Zudem steht die Mannschaft von Trainer Kim Kossmann – im Gegensatz zu Westerburg – nach zwei Siegen in der dritten Runde des Rheinlandpokals. „Das ist ein ...