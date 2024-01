Schnee hat die letzten beiden Wochen vor der Winterpause geprägt – und der Schnee ist zurück, wenn am Dienstagabend die Spvgg EGC Wirges in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Fußball-Rheinlandliga einsteigt. Ob das für Samstag geplante erste Testspiel des Jahres bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth tatsächlich stattfinden kann, muss sich daher zeigen. An der Zielsetzung des Aufsteigers ändern derlei Unwägbarkeiten aber nichts.