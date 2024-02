„Die EGC, die EGC, die EGC ist wieder da“, stimmten die Wirgeser Rheinlandliga-Fußballer am späten Sonntagnachmittag nach ihrem 3:0 (2:0)-Heimsieg im Kellerduell gegen den FC Germania Metternich an. „Wir glauben weiter an den Klassenverbleib“, versicherte Trainer Sven Baldus anschließend. Warum auch nicht?