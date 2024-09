Plus Westerburg

Duell der Aufsteiger unter Flutlicht: SG Westerburg fährt in neuer Rolle zum VfB Linz

i Absolut im Soll: Nach zwei Niederlagen zu Beginn feierten Tim Buchmann (Mitte) und die SG Westerburg zwei Siege. Zuletzt setzte sich der Aufsteiger mit 4:3 gegen den TuS Kirchberg (links Fabian Brunk, rechts Matthias Haubst) durch. Foto: Horst Wengenroth

14 Punkt betrug der Vorsprung, den der VfB Linz in der vergangenen Saison als Meister der Bezirksliga Ost ins Ziel brachte, hinzu kam eine um 31 Treffer bessere Tordifferenz im Vergleich mit dem ersten Verfolger. Auch die direkten Begegnungen gingen an den VfB, der sich auswärts mit 5:1 und zu Hause immerhin noch mit 2:1 gegen Vizemeister SG Westerburg/Gemünden/Willmenroth behauptete. Am Ende ging es für beide Mannschaften nach oben in die Rheinlandliga, wo sich zuletzt die Vorzeichen allerdings gedreht haben.