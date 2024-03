Plus Nentershausen

Dritter Anlauf: Eisbachtal empfängt am Mittwochabend Andernach – Erols Ausfall schmerzt

i Fehlt seiner Mannschaft nicht nur gegen Andernach, sondern auch gegen Salmrohr: Eisbachtals Devran Erol (graues Trikot, hier im Vorbereitungsspiel gegen den TuS Dietkirchen). Foto: Andreas Hergenhahn

Im dritten Anlauf soll's was werden mit dem Rheinlandliga-Heimspiel der Eisbachtaler Sportfreunde gegen die SG 99 Andernach, das Anfang Dezember in beiderseitigem Einvernehmen verlegt worden war, weil eine dicke Schneeschicht die Fußballer bremste, und auch in der Vorwoche abgesagt werden musste. Der Grund war da ein Defekt an der Flutlichtanlage, der inzwischen verlässlich behoben sein sollte, sodass dem Anpfiff am Mittwoch um 19.30 Uhr wohl nichts im Wege steht.