Plus Stadtkyll Drei Elfer-Situationen bei turbulentem Remis: Wissen trotzt Spitzenreiter Schneifel einen Punkt ab Von Andreas Hundhammer Ein nicht gegebener Elfmeter, ein gehaltener und dann doch noch ein verwandelter, kurz darauf Gelb-Rot und schließlich sieben Minuten Nachspielzeit – das 1:1 (0:0), mit dem der VfB Wissen in der Nacht zum Sonntag von seinem Rheinlandliga-Auswärtsspiel beim Tabellenführer SG Schneifel zurückkehrte, war nichts für schwache Nerven. Lesezeit: 2 Minuten

„Turbulent“ sei die Begegnung auf dem Rasenplatz in Stadtkyll gewesen, sagt Dirk Spornhauer, dessen Wissener Mannschaft gemessen an den Einschussmöglichkeiten in der ersten Halbzeit die aktivere war. Erst traf Til Cordes nach einer Ecke bei freier Schussbahn den Ball nicht richtig und später scheiterte Micha Fuchs nach einem Steckpass aus ...