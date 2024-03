Plus Malberg Doppeltorschütze Julius Müller überragt: Malberg verpasst bei 3:0 gegen harmlose Salmrohrer noch höheren Sieg Von Jens Kötting i Sebastian Rosbach (in Rot, hier im Zweikampf gegen Salmrohrs Oliver Mennicke) feierte mit der SG Malberg einen souveränen Heimsieg. Foto: Jogi Lesezeit: 3 Minuten Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen bleibt in der Rheinlandliga auch im zehnten Heimspiel der Saison ungeschlagen und pirscht sich dank eines souveränen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den FSV Salmrohr ans obere Tabellendrittel heran.

Die Gastgeber waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft, während von den Gästen nach vorne nicht viel zu sehen war. In der fünften Minute scheiterte Sven Heidrich nach einem Einwurf von Burim Blakaj aus fünf Metern an Gästekeeper Tim Kieren, der fünf Minuten einen Schlenzer von Sebastian Rosbach von links ...