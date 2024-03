Plus Wirges

Derby vor 1000 Zuschauern in Wirges: Eisbachtals Nils Wettengl kontert nach Lasse Biegs 30-Meter-Tor

Von Helmut Rosbach , Marco Rosbach

i Nur zehn Minuten hatte die Führung der Spvgg EGC Wirges (blaue Trikots) am Mittwochabend Bestand, dann glich Nils Wettengl (3. von rechts, im roten Trikot) für Eisbachtal aus. Dabei blieb es im mit Spannung erwarteten Derby vor 1000 Zuschauern. Foto: Andreas Hergenhahn

Vor dem Derby der Hinrunde in Nentershausen hatten sie betont, die Giftpfeile im Köcher zu lassen, vor der Neuauflage des Westerwälder Klassikers wurde sogar gemeinsame Sache gemacht, um eine möglichst große Aufmerksamkeit auf eine Typisierungsaktion am Rande des Spiels zu lenken. Irgendwie passend, dass sich die Spvgg EGC Wirges und die Eisbachtaler Sportfreunde am Mittwochabend mit 1:1 (1:1) trennten.