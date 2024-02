Die in solchen Fällen übliche Bemerkung, dass er so etwas in all seinen Jahren im Fußballgeschäft auch noch nicht erlebt habe, bemüht Dirk Spornhauer zwar nicht. Doch sie wäre durchaus passend angesichts der personellen Schieflage, die dem Fußball-Rheinlandligisten VfB Wissen aktuell und noch für einige Zeit auf der Torwartposition zu schaffen macht.