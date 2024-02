Plus Andernach Das Ende einer langen „Flutlicht-Posse“? SG 99 Andernach fährt erneut zum SV Rot-Weiß Wittlich Für die SG 99 Andernach startet die Restsaison in der Fußball-Rheinlandliga nach der Winterpause mit einem Spiel, welches es nach Meinung der „Bäckerjungen“ gar nicht hätte geben dürfen. Die Elf von Trainer Kim Kossmann muss am Sonntag, 15 Uhr, zum zweiten Mal in dieser Saison beim Aufsteiger SV Rot-Weiss Wittlich antreten. Es wird die Wiederholung des viel diskutierten, abgebrochenen Spiels vom fünften Spieltag. Von Lutz Klattenberg

Rückblick: Freitagabend, 8. September. Die SG 99 führt wenige Sekunden vor Ende der Spielzeit in Wittlich in Überzahl mit 3:2 (1:0). Um 21.57 Uhr gingen dann dort aber die Flutlichter, die an eine Zeitschaltuhr gekoppelt sind, aus – und nicht mehr an. Schiedsrichter Gregor Loosen brach daraufhin nach Wartezeit und Beratung ...