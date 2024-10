Plus Koblenz

Cosmos Koblenz vor schwerer Aufgabe in Morbach – Neuer Co-Trainer im Anflug

Von Matthias Schlenger

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

„Vielleicht das schwerste Auswärtsspiel der Saison“, mutmaßt Trainer Yusuf Emre Kasal, steht Fußball-Rheinlandligist FC Cosmos Koblenz bevor: Die Reise geht am Sonntag in den Hunsrück, Anstoß in Morbach ist um 15 Uhr.