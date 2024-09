Plus Koblenz/Mülheim-Kärlich

Cosmos Koblenz empfängt den Spitzenreiter – Immendorf und Mülheim-Kärlich spielen auswärts

Von Matthias Schlenger, Wilfried Zils

i Dem Mülheimer-Kärlicher Pascal Steinmetz (rechts) gelang beim 3:0 gegen Malberg der vierte Saisontreffer, nun ist er mit der SG 2000 beim FSV Trier-Tarforst gefordert. Foto: Necktarios Tsamaras

In der Fußball-Rheinlandliga steht der SV Rot-Weiß Wittlich momentan dort, wo sich der FC Cosmos Koblenz am Saisonende sehen möchte: auf Tabellenplatz eins. Am Samstag haben die Cosmonauten die Möglichkeit, den Rückstand auf zwei Zähler zu reduzieren. Ebenfalls vorne mit dabei ist die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die an diesem Wochenende beim FSV Trier-Tarforst gastiert. Punktgleich sind der FV Hunsrückhöhe Morbach und der TuS Immendorf, die sich am Sonntag treffen.