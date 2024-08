Plus Koblenz

Cosmos feiert Debüt an neuer Heimstätte – Mülheim-Kärlich in Hochwald gefordert

Von Matthias Schlenger, Wilfried Zils

i In der Rheinlandliga geht es bisweilen ruppig zu – wie Cosmos-Akeur Yasa Eyrice (graues Trikot) in Westerburg feststellen musste. Foto: René Weiss

Zweiter Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga – und eine ungewöhnliche Heimpremiere für den FC Cosmos Koblenz, der in Höhr-Grenzhausen auf den VfB Linz trifft. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich tritt bei der SG Hochwald an, für den TuS Immendorf geht auf dem „Dörnchen“ gegen Aufsteiger SG Vordereifel.