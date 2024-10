Plus Höhr-Grenzhausen

Cosmos: Ed-Daoudi trifft doppelt – Souveränes 4:0 gegen Schlusslicht Malberg

Von Helmut Rosbach

i Sein Doppelpack ebnete dem FC Cosmos den Weg zum 4:0 gegen Schlusslicht Malberg: Ayman Ed-Daoudi (am Ball). Foto: Didi Mühlen

Wieder einmal musste der FC Cosmos Koblenz den Austragungsort für ein Heimspiel in der Rheinlandliga wechseln. So empfing die Elf von Trainer Yusuf Emre Kasal diesmal den derzeitigen Tabellenletzten, die SG Malberg, auf dem Rasenplatz im Sportpark „Am Flürchen“ in Höhr-Grenzhausen. Der Umzug war kein Nachteil für die „Heimelf“, sie fuhr mit einem verdienten 4:0 (1:0)-Sieg an den Rhein zurück.