Bitburgs Floß lässt Vordereifel kentern: SG verliert 0:2 beim FC

Von inzenz Anton

i Die SG Vordereifel (in Blau mit Kapitän Jan Fritz) war am Samstagabend etwas ratlos, beim FC Bitburg gab es ein 0:2-Niederlage für den Rheinlandliga-Aufsteiger beim Oberliga-Absteiger. Foto: Hans Krämer

Beim FC Bitburg hat die SG Vordereifel in der Fußball-Rheinlandliga am Samstagabend eine 0:2 (0:1)-Niederlage kassiert. Simon Floß gelang dabei ein Doppelpack für die Hausherren. Die Gäste bestätigten ihre gute Form, aber scheiterten ein ums andere Mal am glänzend aufgelegten Bitburger Torwart Tim Kieren.