Plus Bitburg

Bitburg macht die Kleinigkeiten besser – VfB Linz verliert 1:4

Von René Weiss

Beim VfB Linz steht auswärts weiterhin die Null. Bei Oberliga-Absteiger FC Bitburg kassierte die Elf vom Kaiserberg in ihrem vierten Rheinlandliga-Auftritt in der Fremde in dieser Punktrunde ihre vierte Niederlage. „So deutlich wie sich das Ergebnis liest, war das Spiel nicht“, sagte VfB-Trainer Thomas Schuster nach der 1:4 (0:1)-Niederlage.