Besonderes Spiel vor 60 Jahren: Als der TuS Marienberg dem BVB ein 1:2 ertrotzte

i Sie verlangten dem deutschen Meister vor 60 Jahren alles ab: Torwart Manfred Müller, Kapitän Wolfgang Birkle, Torschütze Rudi Neeb sowie der für sein Spiel hochgelobte Hans-Werner Betz (von links). Auf der Marienberger Steig-Alm erinnerten sie sich an eine ganz besondere Partie. Foto: Moritz Hannappel

„Hier war was los, es waren fast 7000 Zuschauer da. Das hatte der Westerwald noch nicht gesehen“, erinnert sich Wolfgang Zitzer an den 30. Juli 1964 zurück. An jenem Donnerstag vor nun über 60 Jahren empfing die erste Männermannschaft des TuS Marienberg die Fußballer der Borussia aus Dortmund, die im Jahr zuvor deutscher Meister geworden war. Doch anstelle eines klaren Ergebnisses entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der sich die Marienberger ein 1:2 nach 1:0-Führung ertrotzten.