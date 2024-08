Plus Linz

Beim Aufsteigerduell in Schweich: VfB Linz braucht 100 Prozent Widerstandsfähigkeit

Von Christoph Hansen

i Manuel Rott (rechts) und Fabio Schopp bejubelten mit dem VfB Linz im dritten Saisonspiel ihrer Mannschaft den ersten Sieg in der Rheinlandliga, 2:0 gegen die SG Schneifel Stadtkyll. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Der Wettbewerb um den Fußball-Rheinlandpokal ist in der Saison 2024/2025 Geschichte. Nun kann und muss sich der Rheinlandligaaufsteiger VfB Linz völlig auf die Meisterschaftsrunde konzentrieren. Und dabei kommt es an diesem Sonntag beim TuS Mosella Schweich zunächst zu einem Aufsteigerduell. Anstoß auf dem Sportplatz am Winzerkeller in Schweich ist um 14.30 Uhr.