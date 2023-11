Geschichte scheint sich manchmal zu wiederholen – das tat es am 14. Rheinlandliga-Spieltag aus Sicht des VfB Wissen. Fast ein Jahr ist es her, dass die Siegstädter beim FSV Trier-Tarforst antraten und auf dessen Kunstrasen in der 28. Spielminute nach Foul an Til Cordes einen Strafstoß zugesprochen bekamen, den der ausführende Akteur vergab, weil er mit dem Standbein wegrutschte. Am Samstag wiederholte sich genau das. Nur der Unglücksrabe war diesmal ein anderer. Und das Ergebnis.