Plus Kreis Altenkirchen Behäbiger Rheinlandligist: SG Malberg stolpert beim Conze-Cup-Auftakt gegen Gastgeber SG Gebhardshainer Land Von Marco Rosbach i Noch nicht in Testspiel-Form: Die SG Malberg (in Rot) unterlag zum Auftakt des Conze-Cups den engagierten Gastgebern der SG Gebhardshainer Land. Foto: Manfred Böhmer/balu Mit dem Conze Cup in Gebhardshain ist der Reigen an Vorbereitungsturnieren und Testspielen, der sich bis zu den ersten Spieltagen zieht, eröffnet worden. Lesezeit: 1 Minute

Bereits ab Donnerstag schließt sich der Kern-Haus-Cup der Sportfreunde Wallmenroth an. Auch fernab der EM-Stadien ist damit in der Region für gute Fußball-Unterhaltung gesorgt. In Gebhardshain eröffneten die Gastgeber der SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg das Turnier – und das durchaus mit einem Achtungserfolg. In der abgelaufenen Punktrunde nur Vorletzter in der Kreisliga ...