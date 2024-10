Plus Wissen

Auftritt beim Heimsieg gegen Andernach soll als Gradmesser dienen: Wissen will Kirchberg nicht unterschätzen

i Muss ersetzt werden: Der formstarke Til Cordes (vorne in Blau, hier im Zweikampf mit Louis Klöckner von der SG Westerburg) wird dem VfB Wissen gegen Kirchberg aufgrund einer Gelb-Roten Karte fehlen. Foto: Manfred Böhmer/balu

Die Rheinlandliga-Fußballer des VfB Wissen nutzten den Tag der Deutschen Einheit, um eine Trainingseinheit am frühen Vormittag zu absolvieren und sich so auf das kommende Ligaspiel gegen den TuS Kirchberg am Samstag, 17 Uhr, im Dr. Grosse-Sieg-Stadion vorzubereiten.