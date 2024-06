Plus Mülheim-Kärlich

Aufstiegstraum lebt: SG Mülheim-Kärlich gewinnt erstes Relegationsspiel 3:2

Von Matthias Schlenger

i Gute Laune in Mülheim-Kärlicher Regen: Bei Doppeltorschütze Tom Weis (hinten) und Paul Heuser herrschte am Samstagnachmittag beste Laune. Foto: René Weiss

Es sah lange nicht nach einem Sieg aus – aber die Rheinlandliga-Fußballer der SG 2000 Mülheim-Kärlich haben wieder zugeschlagen und sich mit einem 3:2 (2:2)-Erfolg über Hertha Wiesbach eine gute Ausgangsposition in der Aufstiegsrunde verschafft. Am Sonntag in Herxheim kann nun der i-Punkt auf eine starke Saison gesetzt werden.