Aufsteiger spielt erstmals im „Wohnzimmer“: Neuer Westerburger Kunstrasen erlebt erstes Rheinlandligaspiel

Von René Weiss

i Nachdem sie sich zuletzt die Schweicher Spieler (links Marco Steffen) erfolgreich vom Leib gehalten haben, wollen Johannes Derscheid (rechts) und seine Westerburger jetzt gegen Kirchberg nachlegen. Foto: Horst Wengenroth

Sieg und Niederlage lagen bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in dieser Woche ganz dicht beieinander. Am Sonntag feierte der Rheinlandliga-Aufsteiger beim 1:0-Heimsieg gegen den TuS Mosella Schweich seinen ersten Sieg in der sechsthöchsten Spielklasse, um nur drei Tage später im Rheinlandpokal für diese Saison seine Segel zu streichen.