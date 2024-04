Plus Andernach

Aretz entscheidet ein typisches Derby für Mülheim – SG 2000 gewinnt in Andernach 3:2

Von René Weiss

i Im Regen von Andernach schenkten sich beide Mannschaften nichts. Hier schirmt Oliver Kubatta von der SG 99 im schwarzen Trikot gegen Mülheims-Kärlichs Tom Burscheid (links) ab. Foto: René Weiss

Es dauerte ein paar Minuten länger bis Nenad Lazarevic in der Mülheim-Kärlicher Kabine ankam. Er sammelte rund um die Ersatzbank noch die letzten Utensilien zusammen und ging durch den Andernacher Regen in Richtung Umkleide. Nicht sonderlich eilig, nass war er an diesem wettertechnisch ungemütlichen Rheinlandliga-Fußballabend in Andernach ohnehin schon längst geworden.