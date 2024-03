Plus Andernach

Andernachs Trainer Kim Kossmann vor Kellerduell bei Niederroßbach: Kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen

Von Lutz Klattenberg

i Ein Youngster, der fehlen wird: Darian Dshabrailow wird gegen den FC Hoher Westerwald Niederroßbach nicht mit von der Partie sein. In einem, für das Empfinden seines Trainers Kim Kossmann, guten Spiel, erhielt der 18-Jährige eine Gelb-Rote Karte. „Nicht gerechtfertigt“, wie Kossmann meinte. Foto: René Weiss

Derzeit ist bei den Spielen der SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga wahrlich beste Unterhaltung geboten. Dem 4:3-Auswärtssieg im Nachholspiel in Wittlich folgte ein spektakuläres 4:4 gegen Tabellenführer SG Schneifel in Andernach. Nun sind die „Bäckerjungen“ am Samstag, 17 Uhr, im Kellerduell beim FC Hoher Westerwald Niederroßbach, der derzeit den vorletzten Platz belegt, gefordert.