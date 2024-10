Plus Andernach Andernach fährt nach Wittlich – Erinnerungen ans Abbruch-Spiel Von Lutz Klattenberg Für die SG 99 Andernach kommt es nach der 1:3-Rheinlandpokalniederlage gegen Oberligist FC Karbach in der Fußball-Rheinlandliga zum nächsten Höhepunkt. Als Tabellendritter fahren die Andernacher am Sonntag (15 Uhr) zu Spitzenreiter SV Rot-Weiss Wittlich. Lesezeit: 2 Minuten

Bei dieser Begegnung werden jeder Ligabeobachter und viele darüber hinaus sofort hellhörig. Denn im vergangenen Jahr schlug die Partie der Andernacher in Wittlich hohe Wellen. Im September 2023 führte die Elf von Trainer Kim Kossmann bei den Rot-Weißen in der 90. Minute in Überzahl mit 3:2, ehe die Flutlichter aus- ...