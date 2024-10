Plus Andernach

Andernach empfängt Vordereifel: Kossmann bleibt auch nach zwei Niederlagen locker

Von Lutz Klattenberg

i Luca Jordi Bolz wird am Samstag im Heimspiel gegen die SG Vordereifel Müllenbach wieder das Andernacher Tor hüten. Foto: René Weiss

Im Rheinlandpokalspiel gegen den Oberligisten FC Karbach (1:3) und in der Liga gegen Tabellenführer SV Rot-Weiss Wittlich (2:4) hat es zuletzt zwei Niederlagen für Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach in fünf Tagen gesetzt. Ungewohnt, eilten die Andernacher im bisherigen Saisonverlauf doch von Erfolg zu Erfolg. Im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den oberen Tabellennachbarn, Aufsteiger SG Vordereifel Müllenbach, will die Mannschaft von Trainer Kim Kossmann nun zurück in die Erfolgsspur zurückfinden.