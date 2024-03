Von der SG Hochwald (in Blau) hat sich der ABC, hier Justus Mergner, nicht aufhalten lassen. Nun könnte es für Ahrweiler aber enger werden. Erst geht es am Samstag zum Tabellenzweiten Eisbachtal, dann ist am Mittwoch im Pokalviertelfinale Wittlich zu Gast, und am Samstag danach kommt dann Tabellenführer Schneifel. Foto: Vollrath