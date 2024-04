Ahrweiler

Ahrweiler freut sich auf Verstärkung aus Koblenz – Waldminghaus kommt für zwei Jahre

Auch wenn noch unklar ist, in welcher Liga es für den Ahrweiler BC in der nächsten Saison weitergeht, nimmt die Spielplangestaltung weiter Formen an. Nach Torhüter David Weidner (SSV Bornheim), Nils Habscheid (zuletzt SV Rot-Weiß Wittlich) und Rückkehrer Luca Marx (FC Karbach) steht nun auch schon der vierte Sommer-Neuzugang fest, ein verheißungsvoller dazu.