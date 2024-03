Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahrweiler empfängt Andernach – und alles ist möglich

Von Lutz Klattenberg

i K-Sport 7 Ahrweiler BC vers Schneifel Paul Bermel zum 1:0 Foto: Martin Gausmann/Vollrath

In der Fußball-Rheinlandliga steht eine englische Woche an, garniert mit dem Derby des Ahrweiler BC gegen die SG 99 Andernach. Am Mittwoch (19.30 Uhr) erwartet der Tabellenvierte auf dem Heimersheimer Kunstrasen den Tabellenelften, die derzeit durch sieben Punkte getrennt sind.