Ahrweiler BC startet bei Aufsteiger VfB Linz in neue Saison – Vorfreude auf Rückkehr ins Apollinarisstadion

René Weiss

Julian Feit

Marco Schütz, der für den Spielbetrieb zuständige Vizepräsident des Fußballverbandes Rheinland, spricht in Zusammenhang mit der Rheinlandliga gerne von der „Bundesliga des Rheinlands“. Dazu passt, dass Staffelleiter Jens Bachmann den Spielplan für die Saison 2024/25 genau an jenem Tag veröffentlichte, an dem auch der FC Bayern München, Meister Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund wussten, wann sie im kommenden Spieljahr auf welchen Gegner treffen.