Ahrweiler BC hält noch Ausschau nach Verstärkungen – Renda kommt doch nicht

Von Lutz Klattenberg

i Sieben der bisher zehn Neuzugänge beim ABC: (von links) Leon Waldminghaus, Nils Habscheid, Alban Alijaj, David Weidner, Ricardo Schuh-Abransches, Luca Marx und Roman Voloshchuk. Foto: Vollrath

Mittlerweile hat Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC die Vorbereitung zur Saison 2024/2025 aufgenommen. Während das Trainerteam um Chefcoach Julian Feit und Co-Trainer Martin Weber in seinem zweiten Jahr in Ahrweiler sowie das neue Torhütertrainerduo Daniel Debus und Patrick Wabschke die Mannschaft durch die ersten Einheiten leitet, wird im Hintergrund weiter an der Mannschaftszusammenstellung gefeilt.