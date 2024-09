Plus Ahrweiler

Ahrweiler BC fühlt sich beflügelt – Aber in Immendorf wartet ganz spezielle Herausforderung

Von Lutz Klattenberg

i Beim 5:1-Sieg gegen die SG Hochwald (in Blau) hat der Ahrweiler BC (in Rot von links mit Roman Voloshchuk, Saint Ric Estime Batantou und Jeff Ampadu) für viel Wirbel vor dem gegnerischen Tor gesorgt. Nun wartet der TuS Immendorf auf die Mannschaft von Trainer Julian Feit. Foto: Vollrath

In den nächsten Wochen erwarten den Ahrweiler BC Aufgaben, die sich nach aktuellem Tabellenbild in der Fußball-Rheinlandliga als vermeintlich leichter ansehen lassen als die zuletzt absolvierten Spiele. Am Samstag (17 Uhr) muss die Elf von Trainer Julian Feit zum Tabellen-14. TuS Immendorf. Es folgen im Oktober Heimspiele gegen den FV Morbach und FSV Trier-Tarforst, Auswärtsaufgaben bei Schlusslicht SG Malberg und beim Tabellenvorletzten TuS Kirchberg.