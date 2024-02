Ahrweiler BC feiert gelungene Generalprobe – 3:0 gegen Oberligist Karbach

Die Generalprobe des Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC vor dem ersten Ligaspiel im neuen Kalenderjahr ist klar geglückt. Mit 3:0 (0:0) hat die Elf von Trainer Julian Feit am Ende der Wintervorbereitung den Oberligisten FC Karbach auf dem Heimersheimer Kunstrasen vollkommen verdient bezwungen. Am kommenden Samstag (17.30 Uhr) startet der ABC gegen die SG Hochwald an gleicher Stelle dann in die Restsaison in der Rheinlandliga.