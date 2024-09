Plus Heimersheim Ahrweiler BC denkt nach tollem Sieg an ein Traumszenario – Verdientes 5:1 gegen Hochwald Von Lutz Klattenberg i Der Beginn des Ahrweiler Erfolges über die 'SG Hochwald: das 1:0 für den ABC durch Leon Waldminghaus (links). Am Ende setzte sich Ahrweiler im Rheinlandligaduell mit 5:1 durch. Foto: Vollrath Wenn es denn wirklich wie angedacht das letzte Heimspiel des Fußball-Rheinlandligisten auf dem Heimersheimer Kunstrasenplatz gewesen ist, war es ein Ausstand nach Maß. Denn gegen die SG Hochwald ist der überzeugend agierenden Ahrweiler Mannschaft von Trainer Julian Feit ein deutlicher und in der Höhe verdienter 5:1 (3:0)-Erfolg gelungen. Lesezeit: 2 Minuten

Für das Heimspiel in zwei Wochen am Samstag, 5. Oktober, gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach hofft der ABC auf die Rückkehr ins Apollinarisstadion. „Das wäre das Traumszenario am Kirmeswochenende. Wir haben schon im Stadion trainiert und warten nun ab, wie sich der Platz verhält“, berichtet Feit mit einem Blick voraus. ...