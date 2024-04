Plus Mainz

3:3 gegen Trainer-Legende Funkel: Malbergs Sebastian Rosbach überzeugt auch an der Torwand

i Lieferten sich an der ZDF-Torwand ein fußballerisch hochwertiges Duell: Trainer-Legende Friedhelm Funkel (links) und Malbergs Sebastian Rosbach (rechts). Foto: Michael Rosbach

Jene Schusstechnik, mit der Sebastian Rosbach zwei Wochen zuvor einen Freistoß aus rund 30 Metern sehenswert in den Torwinkel gejagt hatte, wäre an diesem Samstagabend weitaus weniger zielführend gewesen. Mit einem Video-Ausschnitt der entsprechenden Szene beim 3:1-Erfolg seiner SG Malberg in der Rheinlandliga beim TuS Immendorf hatte sich der 19-Jährige für das beliebte Torwandschießen im ZDF-Sportstudio beworben – und stand nun da, neben Trainer-Legende Friedhelm Funkel und Moderator Jochen Breyer, die bei Ansicht von Rosbachs Flatterball nicht schlecht staunten.