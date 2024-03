Plus Immendorf 3:1 gegen Mülheim-Kärlich: Immendorf zeigt sich als Gemeinschaft Von Sven Sabock i Auf dem Weg zum 1:0: Immendorfs Sebastian Fischer umkurvt SG-Torwart Michael Wall. Foto: Didi Mühlen Lesezeit: 2 Minuten Mit dieser Leistung kann der TuS Immendorf optimistisch auf die nächsten Partien blicken: Der Aufsteiger rang die SG2000 Mülheim-Kärlich mit 2:0 nieder.

Druck? Welcher Druck? Nein, davon wollen sie in Immendorf nichts wissen. „Wir spielen befreit auf und werden dann am Ende sehen, was dabei herauskommt“, sagt Trainer Torben Kühl-Decker. Auch nach dem 3:1 (1:1) gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich steht der TuS in der Rheinlandliga auf einem Abstiegsplatz und damit eigentlich vor ...