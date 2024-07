Einen Vorgeschmack auf das, was sie in der Rheinlandliga erwartet, hat die SG Vordereifel (in Rot, mit Jonas Gorges) im letzten Testspiel bekommen: In Laubach ging es gegen den künftigen Ligakonkurrenten FV Hunsrückhöhe Morbach. Aufsteiger Vordereifel machte eine gute Figur bei der Generalprobe auf die neue Saison und trotzte den etablierten Morbachern (seit 2007 ununterbrochen im Verbandsoberhaus) ein 1:1 ab. Am 25. August kommt es in Laubach zum schnellen Wiedersehen zwischen Vordereifel und Morbach – und dann geht es um Punkte in der Rheinlandliga. Foto: Sascha Berkele