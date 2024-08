100-Kilometer-Reisewoche der Kirchberger geht weiter: TuS muss nach Westerburg

Kirchbergs Süleyman Özer (vorne) wird am Samstag beim Auswärtsspiel des TuS in der Rheinlandliga beim Aufsteiger SG Westerburg fehlen. Jannik Auler wird aber dabei sein, wenn die Kirchberger nach dem Rheinlandpokalsieg unter der Woche in Oberzissen nachlegen wollen. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter