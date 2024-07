Plus Laubach

0:5 in Laubach: Vordereifel und Trier mit munterem Testspiel

Von Sascha Wetzlar

i Der Virneburger Finn Jordan (in Rot), der aus der A-Jugend der TuS Koblenz gekommen war, war einer von zwei Neuen, die im ersten Test für Vordereifel aufliefen. Die SG verlor die Partie gegen Eintracht Trier 0:5. Foto: Alfons Benz

Vor rund 200 Zuschauern unterlag Rheinlandliga-Neuling SG Vordereifel dem Regionalliga-Aufsteiger SV Eintracht Trier auf dem Rasenplatz in Laubach mit 0:5 (0:5). In dem wegen des Europameisterschafts-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien am Freitag auf Donnerstag vorverlegten Testspiel zeigten beide Teams muntere erste 45 Minuten, wenngleich sich nur die Moselaner dort mit fünf Buden treffsicher zeigten.