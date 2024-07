Nassau

VG-Turnier in Nassau: TuS Singhofen steigert sich von Spiel zu Spiel und nimmt den Wanderpokal mit nach Hause

i Finake: Nassau-Singhofen Foto: ANDREAS HERGENHAHN

Ausgesprochen schwach begonnen am Freitagabend, dann im Verlauf des Samstags von Spiel zu Spiel gesteigert und am Ende als Turniersieger mit dem Wanderpokal nach Hause gefahren: So lässt sich aus Sicht des A-Ligisten TuS Singhofen (blaues Trikot) der Verlauf des Turniers der Vereine aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau im Nassauer Sportzentrum kurz zusammenfassen. Nachdem die Schützlinge von Steffen Richter die Vorgaben ihres Coachs nicht umgesetzt und „einfach schlecht gespielt“ hatten, lief es dann am Samstag für den für den VfL Bad Ems nachgerückten TuS in den K.-o.-Spielen besser.