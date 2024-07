Plus Allendorf

VG-Pokal Aar-Einrich: Am Freitagabend werden in Allendorf die Finalisten ermittelt

i Katzenelnbogen-Birlenbach_BenjaminSchaffne_JonasMartinRefke Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn

Die Gruppenphase des Turniers liegt hinter den Vereinen aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. Insgesamt 22 Treffer sahen die Zuschauer der über 2 x 30 Minuten verkürzten Partien auf dem Aschenplatz am Allendorfer Waldrand. Es wurde getestet und experimentiert, was das Zeug hielt und das Personal in der recht frühen Phase der Vorbereitung auf die neue Runde hergab.