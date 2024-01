Seit einem halben Jahr haben die Fußballer hierzulande die Kreisgrenzen überwunden, und die Neuerung verursacht offenbar kaum Probleme. „Es läuft gut in der neuen Struktur“ und „relativ geräuschlos“, bilanzierte Oliver Stephan (Gückingen) als Vorsitzender des Fußball-Kreises Rhein-Lahn bei einer Arbeitstagung in Bad Ems. Sportlich ein wenig Pech habe man aber, weil gegen den TuS Montabaur als einzigem Westerwald-Vertreter in der A-Klasse wohl niemand ankommt, und auch in der B-Liga-Staffel 6 wie erwartet mit der SG Elbert/Horbach und der SG Unterwesterwald zwei WW-Teams ganz vorne dabei sind. „Aber immerhin bietet sich den jeweiligen Zweitplatzierten ja auch eine Chance zum Aufstieg.“